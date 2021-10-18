***GLCVY* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLCVY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971188BIST