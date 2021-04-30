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***GLCVY* *GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

30.04.2021 18:03



***GLCVY******GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [GRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

     Şirketimizin 29.04.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 630.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 126.500.000,-TL'den 147.500.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 21.000.000 ,-TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi Fiba Holding A.Ş.'nin 18.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 26.04.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak izahname Şirketimiz www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933493


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