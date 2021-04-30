***GLCVY* *GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GLCVY******GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [GRM]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.04.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 630