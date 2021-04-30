***GLCVY* *GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.04.2021 18:04
***GLCVY******GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 630
17:531.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:538,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:539,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:53472,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,49
|Açılış
|: 472,74
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,98
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ARMDA
|52,25
|1.287.946
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.946.479
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.113
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.475.892
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.747.959
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.348.039
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,30
|106.297.723
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,60
|1.316.823.673
|% 4,80
|
|EREGL
|19,19
|1.103.168.889
|% -0,36
|
|THYAO
|12,22
|874.095.975
|% 2,00
|
|PETKM
|6,73
|867.338.452
|% 0,45
|
|GARAN
|7,21
|744.489.050
|% -0,28
|
|PETKM
|6,73
|867.338.452
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,82
|227.611.100
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|262.212.856
|% 0,48
|
|GARAN
|7,21
|744.489.050
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,15
|623.206.853
|% 0,42
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2879
|8,2967
|% 1,14
|
|Euro
|9,9802
|9,9898
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4680
|11,5256
|% 0,61
|
|Frank
|9,0716
|9,1263
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2063
|2,2174
|% 1,21
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,09
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|