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***GLCVY* *GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

15.09.2021 18:01



***GLCVY******GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [GRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 10.09.2021 tarih ve 2021/49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 630.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 126.500.000,-TL'den 139.700.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 13.200.000 ,-TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi Fiba Holding A.Ş.'nin 8.800.000 TL nominal değerli payların ve toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Fiba Holding A.Ş.'ye ait toplam 4.400.000 TL nominal değerli ek payların halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda 13.09.2021 tarihinde izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak izahname Şirketimiz www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
  
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963972


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