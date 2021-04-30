***GLCVY* *GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.04.2021 18:05
***GLCVY******GRM*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933498
BIST
17:511.402
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.399
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En Düşük
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472,98
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GOZDE
|7,37
|167.900.476
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.088
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.401.978
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|107.179.479
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.413.725
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,30
|104.707.738
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,30
|1.297.874.935
|% 4,52
|
|EREGL
|19,28
|1.063.486.330
|% 0,10
|
|PETKM
|6,75
|859.884.727
|% 0,75
|
|THYAO
|12,23
|851.833.780
|% 2,09
|
|GARAN
|7,22
|733.712.066
|% -0,14
|
|PETKM
|6,75
|859.884.727
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,11
|260.899.603
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|224.160.236
|% -0,55
|
|GARAN
|7,22
|733.712.066
|% -0,14
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|DOHOL
|2,95
|253.937.652
|% 2,08
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|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2884
|8,2903
|% 1,06
|
|Euro
|9,9794
|9,9853
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4779
|11,5355
|% 0,70
|
|Frank
|9,0832
|9,1379
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2069
|2,2180
|% 1,24
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,04
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|Altın Gr.
|472
|472
|5,21
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,08
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