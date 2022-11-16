***GLCVY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 17:12
***GLCVY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLCVY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fiba Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080448
BIST
17:454.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 37,67
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4519,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0726
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:451.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CONSE
|11,44
|381.833.214
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|YYLGD
|35,02
|458.976.452
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.648
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.820.849
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|CASA
|135,80
|1.410.556
|% -9,04
|
|GLCVY
|24,42
|199.981.628
|% -7,50
|
|TMPOL
|29,18
|34.046.248
|% -7,31
|
|KONTR
|211,10
|3.122.695.646
|% 7,70
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|ODAS
|11,71
|2.531.863.490
|% -4,95
|
|KOZAL
|246,60
|2.175.670.269
|% 2,58
|
|PGSUS
|367,20
|1.009.630.186
|% -3,37
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|ODAS
|11,71
|2.531.863.490
|% -4,95
|
|ADESE
|1,28
|191.300.371
|% -1,54
|
|CEMAS
|2,26
|283.948.446
|% 4,63
|
|MOBTL
|3,48
|269.487.631
|% 7,74
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6209
|% 0,10
|
|Euro
|19,3247
|19,3360
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,0210
|22,1314
|% 0,10
|
|Frank
|19,6937
|19,8123
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.062
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.430
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,09
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,34
|
Seans Raporu
17:43
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO
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