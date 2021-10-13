***GLCVY* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
13.10.2021 12:15
***GLCVY******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970129
BIST
13:541.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
13:549,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,0230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
13:5410,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4740
En Düşük
10,4123
13:54514,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,23
|Açılış
|: 514,54
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
514,54
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler13:54
|LUKSK
|49,50
|9.472.393
|% 10,00
|
|FROTO
|176,10
|907.430.622
|% 9,04
|
|AGESA
|22,48
|11.518.753
|% 8,39
|
|MERIT
|24,62
|39.159.368
|% 6,30
|
|TTRAK
|166,60
|57.264.647
|% 5,71
|
|PRKAB
|19,17
|6.007.859
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.084.023
|% -9,88
|
|SNPAM
|13,22
|37.393
|% -5,30
|
|DOBUR
|35,94
|2.677.091
|% -5,27
|
|KERVN
|0,60
|891.040
|% -4,76
|
|THYAO
|14,35
|949.158.035
|% 2,50
|
|FROTO
|176,10
|907.430.622
|% 9,04
|
|GARAN
|9,51
|505.408.896
|% 0,11
|
|ASELS
|16,46
|492.105.721
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,85
|428.659.377
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,84
|302.089.466
|% 0,55
|
|THYAO
|14,35
|949.158.035
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,43
|160.531.937
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,85
|428.659.377
|% 0,74
|
|KARSN
|3,68
|221.821.405
|% 3,08
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0360
|9,0410
|% 0,07
|
|Euro
|10,4530
|10,4574
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,2709
|12,3325
|% 0,25
|
|Frank
|9,6960
|9,7544
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3998
|2,4118
|% -0,08
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|12,83
|
|Altın Gr.
|514
|514
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|7,00
|
|Tam
|3.387
|3.473
|9,21
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|4,45
|
|Çeyrek
|821
|840
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|0,06
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|-0,55
|