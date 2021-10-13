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***GLCVY* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş

13.10.2021 12:15



***GLCVY******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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GLCVY  Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970129


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BIST En Aktif Hisseler13:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 49,50 9.472.393 % 10,00  
FROTO 176,10 907.430.622 % 9,04  
AGESA 22,48 11.518.753 % 8,39  
MERIT 24,62 39.159.368 % 6,30  
TTRAK 166,60 57.264.647 % 5,71  
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13:54 Alış Satış %  
Dolar 9,0360 9,0410 % 0,07  
Euro 10,4530 10,4574 % 0,25  
Sterlin 12,2709 12,3325 % 0,25  
Frank 9,6960 9,7544 % 0,29  
Riyal 2,3998 2,4118 % -0,08  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 12,83  
Altın Gr. 514 514 2,64  
Cumhuriyet 3.403 3.454 7,00  
Tam 3.387 3.473 9,21  
Yarım 1.637 1.680 4,45  
Çeyrek 821 840 2,23  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,32  
Gümüş Gr. 6,61 6,63 0,06  
B. Petrol 82,87 82,87 -0,55  
Seans Raporu 13:54
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