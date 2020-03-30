***GLCVY* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2020 12:51
***GLCVY******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü pozitif olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833210
BIST
14:1387.894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -231,00
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:136,5255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0761
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
14:137,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
14:13341,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,65
|Açılış
|: 341,71
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|26.472.394
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|4.476.382
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.138.621
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.724.778
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.585.153
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|289.112
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|ETILR
|1,72
|110.648
|% -8,99
|
|THYAO
|8,62
|427.686.259
|% -2,71
|
|ASELS
|23,18
|320.291.447
|% 0,26
|
|PGSUS
|31,44
|312.193.868
|% -8,98
|
|GARAN
|7,98
|260.433.576
|% 1,27
|
|SASA
|7,69
|241.826.867
|% 5,92
|
|IHLGM
|0,95
|125.979.698
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|41.075.567
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,90
|129.963.828
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,68
|169.244.516
|% 3,47
|
|THYAO
|8,62
|427.686.259
|% -2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0787
|8,1192
|% 0,96
|
|Frank
|6,8077
|6,8487
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7339
|1,7426
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.627
|-1,78
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|-1,60
|