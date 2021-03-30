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***GLCVY* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

30.03.2021 14:23



***GLCVY******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin kredi derecelendirme revize çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notu açıklanacaktır. Bu süreçte Şirket ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut notumuz geçerliliğini korumaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921782


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Altın Gr. 450 450 -0,76  
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Tam 2.966 3.043 6,38  
Yarım 1.433 1.472 3,09  
Çeyrek 719 736 1,54  
Gümüş.Ons 24,09 24,11 -0,54  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,04  
B. Petrol 64,22 64,22 -0,70  
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