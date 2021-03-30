***GLCVY* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GLCVY******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [GLCVY]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin kredi derecelendirme revize çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notu açıklanacaktır. Bu süreçte Şirket ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut notumuz geçerliliğini korumaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921782BIST