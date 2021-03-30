***GLCVY* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2021 14:23
***GLCVY******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin kredi derecelendirme revize çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notu açıklanacaktır. Bu süreçte Şirket ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut notumuz geçerliliğini korumaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921782
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|ALCAR
|375,10
|111.991.026
|% 10,00
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|VANGD
|6,93
|20.241.708
|% 10,00
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|JANTS
|621,50
|154.031.746
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|BRYAT
|437,60
|69.849.680
|% 9,98
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|CMBTN
|337,20
|6.252.362
|% 9,98
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|MERIT
|238,50
|363.594
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|835.013
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|VAKFN
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|TMPOL
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|DENGE
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|EKGYO
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|KRDMD
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|BJKAS
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|658.270.992
|% 2,33
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|EKGYO
|1,93
|699.118.784
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|SKBNK
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|269.082.606
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|GARAN
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|% -1,16
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|1,13
|161.549.609
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|YKBNK
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|15:37
|Alış
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|Euro
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|Alış
|Satış
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|1.682
|1.683
|-29,77
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|Altın Gr.
|450
|450
|-0,76
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|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
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|Tam
|2.966
|3.043
|6,38
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|Yarım
|1.433
|1.472
|3,09
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|Çeyrek
|719
|736
|1,54
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|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,54
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
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|64,22
|-0,70
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