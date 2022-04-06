***GLCVY* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.04.2022 13:56
***GLCVY******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016340
BIST
14:212.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:2114,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:2116,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:21910,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 910,18
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:21
|KONKA
|15,09
|140.297.837
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.721.197
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.548.647
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.111.215
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.522.716
|% 9,95
|
|BOBET
|4,75
|63.994.739
|% -6,86
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,77
|174.298.965
|% -4,72
|
|CEOEM
|11,35
|35.920.120
|% -4,46
|
|NTHOL
|10,74
|48.644.856
|% -3,94
|
|THYAO
|34,82
|2.341.923.970
|% 0,93
|
|PETKM
|10,03
|1.679.496.847
|% 2,87
|
|ASELS
|25,70
|1.435.035.543
|% -1,23
|
|GARAN
|12,45
|1.157.314.784
|% -0,32
|
|TUPRS
|242,20
|1.086.022.430
|% 0,50
|
|ODAS
|2,01
|750.904.194
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|589.944.662
|% -0,77
|
|PETKM
|10,03
|1.679.496.847
|% 2,87
|
|YKBNK
|4,19
|563.685.879
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,71
|812.490.565
|% 0,39
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7334
|14,7391
|% 0,18
|
|Euro
|16,0887
|16,1036
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2110
|19,3073
|% 0,08
|
|Frank
|15,7208
|15,8155
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9171
|3,9367
|% 0,06
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-4,28
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.143
|-38,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-45,27
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-21,89
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-10,95
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,32
|