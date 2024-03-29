***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.11.2023 tarihinde paylarının %100'ünü haiz hakim ortağı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ olan, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ" unvanıyla bir portföy yönetim şirketi kurulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 28.03.2024 tarih ve 2024/17 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264084BIST