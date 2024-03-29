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***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2024 09:22
***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.11.2023 tarihinde paylarının %100'ünü haiz hakim ortağı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ olan, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ" unvanıyla bir portföy yönetim şirketi kurulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 28.03.2024 tarih ve 2024/17 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264084


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