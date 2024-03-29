***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 09:22
***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.11.2023 tarihinde paylarının %100'ünü haiz hakim ortağı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ olan, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ" unvanıyla bir portföy yönetim şirketi kurulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 28.03.2024 tarih ve 2024/17 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264084
BIST
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11:349.068
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -12,01
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3432,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0663
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3435,0007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0644
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:342.325,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.325,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ISSEN
|11,11
|14.471.914
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.649.159
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.436.909
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.213.791.580
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.156.821
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.561.170
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|THYAO
|295,00
|3.237.212.542
|% -0,92
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|TUPRS
|175,60
|1.271.409.021
|% -0,73
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,32
|1.069.969.697
|% 0,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|EKGYO
|9,77
|457.542.757
|% 1,03
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3688
|32,3837
|% 0,21
|
|Euro
|34,9528
|35,0007
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6390
|8,6823
|% 0,17
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|