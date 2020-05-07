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***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

07.05.2020 09:08
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler [A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.02.2020-18.03.2020
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 375.000 Lot satışı 06.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir. 
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 06/05/2020 375.000 % 1,25 13,83 % 3,3333 4.657.500 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843218


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 66,10 120.036.729 % 498,08  
CMENT 19,92 8.047.317 % 0,00  
DGATE 8,70 40.314.091 % 0,00  
IHLGM 1,07 67.746.488 % 0,00  
GUBRF 15,65 35.621.389 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8985 8,9431 % 0,44  
Frank 7,3761 7,4206 % 0,27  
Riyal 1,9155 1,9252 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 0,16  
Altın Gr. 391 391 0,85  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.574 2.621 6,00  
Yarım 1.256 1.281 3,00  
Çeyrek 626 641 1,50  
Gümüş.Ons 14,93 14,96 0,10  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 29,55 29,55 -0,17  
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