***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GLRYH******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler [A1CAP, ACP]İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi28.02.2020-18.03.2020Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 375.000 Lot satışı 06.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLRYH 06/05/2020 375.000 % 1,25 13,83 % 3,3333 4.657.500 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843218BIST