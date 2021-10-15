***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 18:28
***GLRYH******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 15.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açık hale gelmesi ile paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971101
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
18:0510,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0268
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
18:05524,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,29
|Açılış
|: 524,93
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2151
|9,2244
|% 0,51
|
|Euro
|10,6816
|10,7001
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,6594
|12,7229
|% 1,13
|
|Frank
|9,9489
|10,0088
|% 0,49
|
|Riyal
|2,4533
|2,4657
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,90
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,58
|