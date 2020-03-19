***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.03.2020 09:00
***GLRYH******A1CAP******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH, A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830599
BIST
10:4385.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 90,03
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:436,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:437,0816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:43311,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,36
|Açılış
|: 311,08
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.544.545
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|912.533
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.850.385
|% 9,69
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.339
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|400.724
|% -9,96
|
|HUBVC
|11,77
|12.834.988
|% -9,95
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,97
|146.832.716
|% 0,89
|
|ASELS
|21,64
|108.130.111
|% -0,46
|
|GARAN
|8,08
|94.658.147
|% 1,00
|
|ISFIN
|2,75
|78.605.272
|% 5,77
|
|ECILC
|3,12
|57.131.269
|% 4,70
|
|ISFIN
|2,75
|78.605.272
|% 5,77
|
|ODAS
|1,20
|32.573.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,99
|51.298.030
|% 0,51
|
|IHLGM
|0,76
|17.371.664
|% -1,30
|
|ECILC
|3,12
|57.131.269
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4884
|7,5259
|% -0,34
|
|Frank
|6,6850
|6,7253
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7325
|1,7412
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,90
|
|Altın Gr.
|311
|311
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,04
|