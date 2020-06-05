***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
05.06.2020 09:49
***GLRYH******A1CAP******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [GLRYH, A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
18.03.2020-03.06.2020 döneminde Güler Yatırım Holding AŞ (GLRYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen?
a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıs hakkında 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Adı Soyadı/ Unvanı MKK Sicil No
Murat GÜLER 12342585
b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun GLRYH pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye emir iletmesinin yasaklanmasına,
c) 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere GLRYH pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasına
karar verilmiştir.
Karar 2020/35 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849350
BIST
11:05110.204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 667,53
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
110.086
11:056,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7692
En Düşük
6,7351
11:057,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
11:05371,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,56
|Açılış
|: 371,58
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|173.024
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.516.047
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.287.086
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|17.929.001
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|644.265
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|2.660.839
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.512.597
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|9.701.287
|% -9,84
|
|THYAO
|12,74
|344.360.744
|% 1,19
|
|TUPRS
|88,80
|163.595.458
|% 2,60
|
|PETKM
|3,82
|139.442.343
|% -1,04
|
|TCELL
|14,48
|108.800.241
|% 2,04
|
|BIMAS
|69,70
|102.619.722
|% 1,01
|
|CEMAS
|1,25
|55.643.398
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,34
|45.858.260
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,66
|54.773.045
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|39.395.546
|% 0,00
|
|ODAS
|2,06
|38.797.204
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5868
|% 0,76
|
|Frank
|7,0396
|7,0820
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|-2,20
|
|Tam
|2.485
|2.516
|-2,30
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|0,76
|