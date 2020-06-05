***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***GLRYH******A1CAP******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [GLRYH, A1CAP, ACP]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2020-03.06.2020 döneminde Güler Yatırım Holding AŞ (GLRYH) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen?a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıs hakkında 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,Adı Soyadı/ Unvanı MKK Sicil NoMurat GÜLER 12342585b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun GLRYH pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye emir iletmesinin yasaklanmasına,c) 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere GLRYH pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasınakarar verilmiştir.Karar 2020/35 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849350BIST