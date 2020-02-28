***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPSüreç İptal NedeniSürecimiz Tamamlanmıştır.İptal Edilen SüreçPayların Geri Alınmasına İlişkin Bildirimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822668BIST