***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.02.2020 11:51
***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ACP
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.
Bu kapsamda,
1) Şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı Ortaklıklar tarafından geri alımının yapılabilmesine,
2) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 6.000.000.000 TL (altımilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 3.000.000 TL (Üç milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822677
BIST
13:48106.130
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -4.288,33
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
13:486,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:486,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:48326,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 326,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,80
|12.417.521
|% 11,53
|
|OYAYO
|3,76
|20.359.516
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,83
|15.865.176
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|6.080.149
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,41
|1.041.439
|% -11,20
|
|AVGYO
|1,52
|23.809.315
|% -11,11
|
|IHEVA
|3,26
|1.505.185
|% -10,19
|
|YESIL
|11,39
|4.052.112
|% -10,17
|
|UFUK
|3,70
|60.791
|% -9,98
|
|THYAO
|11,58
|795.298.013
|% -4,69
|
|ASELS
|27,48
|620.391.801
|% -1,79
|
|GARAN
|9,54
|230.692.289
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,32
|155.567.547
|% -5,31
|
|PETKM
|3,62
|147.742.049
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,38
|130.026.498
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|111.083.243
|% -5,43
|
|ODAS
|1,95
|138.491.330
|% -4,41
|
|THYAO
|11,58
|795.298.013
|% -4,69
|
|YKBNK
|2,32
|155.567.547
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9935
|8,0336
|% 0,29
|
|Frank
|6,4228
|6,4615
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-6,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|