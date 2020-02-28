***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.Bu kapsamda,1) Şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı Ortaklıklar tarafından geri alımının yapılabilmesine,2) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 6.000.000.000 TL (altımilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 3.000.000 TL (Üç milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822677BIST