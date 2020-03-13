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***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13.03.2020 19:17
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ACP

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,49 0 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,48 100.000 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 57.203 0,19 1,47 200.000 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,44 257.203 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 337.096 1,112 1,45 357.203 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,46 694.299 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 42.797 0,142 1,47 794.299 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 28.466 0,094 1,38 837.096 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 194.390 0,647 1,39 865.562 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 352.976 1,176 1,4 1.059.952 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 879.635 2,932 1,41 1.412.928 YOKTUR
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 13.03.2020 287.521 0,958 1,4 2.292.563 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız, A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildirimdir.
13.03.2020 tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.40 TL fiyattan 287.521 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın Güler Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 13.03.2020 tarihi itibariyle %8.60 sınırına ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828954


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