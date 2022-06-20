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***GLRYH* *BALAT* *ARCLK* *SEKUR* *RTALB* *JANTS* *DOBUR* *BRKO* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

20.06.2022 16:57
***GLRYH* *BALAT* *ARCLK* *SEKUR* *RTALB* *JANTS* *DOBUR* *BRKO* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsad


***GLRYH******BALAT******ARCLK******SEKUR******RTALB******JANTS******DOBUR******BRKO******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, BALAT, BRKO, DOBUR, GLRYH, JANTS, LIDFA, RTALB, SEKUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ARCLK 1 ARÇELİK A.Ş. E ÜNAL CAN 144,622
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SAİME BAĞLAÇ 4.672,800
BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEDEF BAĞLAÇ 7.009,200
BRKO 4 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E CÖMERT SEMİH SELVİ 908,007
DOBUR 5 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 9.125,000
GLRYH 6 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E MURAT GÜLER 25.000,000
GLRYH 7 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E MURAT GÜLER 200.000,000
JANTS 8 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜLŞEN OKCU 4.359,450
LIDFA 9 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E NEDİM MENDA 2.000.000,000
RTALB 10 RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. E MURAT GÜLER 57.578,000
SEKUR 11 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E KUDRET KÖKCÜ 1.360.730,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038278


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MAKIM 11,70 3.285.419 % 9,96  
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