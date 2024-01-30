***GLRYH* *BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
30.01.2024 10:29
***GLRYH******BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BAYRAK TABAN SANAYI 49 31/01/2024
GULER YAT. HOLDING 82 31/01/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243489
BIST
'
10:558.454
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -17,94
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5530,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5532,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:551.989,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CATES
|88,00
|534.290.786
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.651.295
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,55
|57.763.361
|% -6,57
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|ALMAD
|7,40
|19.264.544
|% -4,02
|
|MARKA
|61,50
|5.235.112
|% -3,98
|
|BURVA
|100,90
|11.022.734
|% -3,90
|
|THYAO
|271,50
|1.934.681.456
|% -0,91
|
|EREGL
|43,88
|1.236.740.808
|% 0,37
|
|TARKM
|857,00
|1.227.762.897
|% 4,96
|
|MIATK
|40,58
|909.413.536
|% 6,73
|
|AKBNK
|39,78
|827.102.101
|% 0,30
|
|EKGYO
|10,23
|792.528.889
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,65
|199.699.383
|% -1,06
|
|YKBNK
|21,54
|797.139.367
|% 0,94
|
|PETKM
|21,52
|723.611.461
|% 0,28
|
|TSPOR
|1,56
|48.911.762
|% -1,27
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3587
|30,3620
|% 0,05
|
|Euro
|32,8945
|32,9048
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4135
|38,6061
|% -0,10
|
|Frank
|35,1093
|35,3208
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0713
|8,1118
|% 0,05
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|931,26
|932,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,30
|991,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,10
|2.038,44
|% 0,66
|