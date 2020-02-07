***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 16:20
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817623
BIST
16:17121.655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -628,84
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:175,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
16:176,5681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:17301,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 301,55
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.468.455
|% 19,97
|
|ARENA
|12,85
|37.311.523
|% 16,71
|
|LINK
|34,16
|30.112.942
|% 15,72
|
|AYCES
|11,59
|6.017.272
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.738.939
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,58
|724.199.443
|% -1,09
|
|GUSGR
|2,81
|494.103.829
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,93
|376.017.222
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,13
|284.937.463
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,23
|270.617.713
|% 4,24
|
|IHLGM
|1,23
|270.617.713
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,81
|494.103.829
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,93
|376.017.222
|% -0,34
|
|ODAS
|2,25
|246.034.612
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|284.937.463
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7318
|7,7706
|% 0,20
|
|Frank
|6,1122
|6,1490
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5918
|1,5997
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
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