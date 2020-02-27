***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 14:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821989
BIST
13:55111.915
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -3.255,80
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.848
13:556,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:556,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7585
En Düşük
6,6963
13:55326,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,83
|Açılış
|: 326,82
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,18
|36.962.564
|% 8,16
|
|FMIZP
|49,72
|35.134.194
|% 7,81
|
|GSRAY
|3,41
|53.908.784
|% -13,23
|
|TSPOR
|5,32
|29.883.405
|% -12,79
|
|ALGYO
|15,81
|113.709.469
|% -11,18
|
|SNPAM
|5,60
|1.488.781
|% -11,11
|
|IHYAY
|1,17
|70.875.950
|% -10,69
|
|THYAO
|12,55
|1.317.477.916
|% -5,21
|
|ASELS
|27,64
|615.159.585
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,78
|516.440.904
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,30
|401.835.587
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,50
|246.060.158
|% -1,32
|
|IHLGM
|1,30
|401.835.587
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,78
|516.440.904
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,50
|246.060.158
|% -1,32
|
|THYAO
|12,55
|1.317.477.916
|% -5,21
|
|ODAS
|2,08
|182.060.572
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% 0,00
|
|Frank
|6,3272
|6,3653
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|10,43
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|17,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|19,48
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,42
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,81
|51,81
|-1,00
|