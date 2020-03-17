***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:29
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830044
BIST
14:0185.478
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -2.410,60
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:016,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4897
En Düşük
6,4177
14:017,1345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0584
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:01306,22
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -7,21
|Açılış
|: 306,22
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.942.163
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|KUYAS
|1,14
|5.992.078
|% 3,64
|
|KARTN
|281,70
|5.159.534
|% 3,22
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|TIRE
|3,51
|8.938.869
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.055.889
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|166.099
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.004.850
|% -10,00
|
|ASELS
|21,84
|627.379.996
|% -4,71
|
|THYAO
|7,92
|562.421.487
|% -3,77
|
|GARAN
|8,21
|363.068.341
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,04
|162.107.290
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,01
|148.315.386
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,04
|162.107.290
|% 0,49
|
|IHLGM
|0,80
|61.890.928
|% -6,98
|
|THYAO
|7,92
|562.421.487
|% -3,77
|
|TSKB
|0,88
|60.089.388
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|58.591.296
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8259
|7,8652
|% -0,57
|
|Frank
|6,7524
|6,7931
|% -0,19
|
|Riyal
|1,7238
|1,7324
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-42,32
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.039
|2.091
|8,28
|
|Yarım
|986
|1.012
|4,00
|
|Çeyrek
|494
|506
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|12,18
|12,22
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|30,22
|30,22
|0,17
|