***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 11:23
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833748
BIST
11:4789.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -606,64
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:476,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:477,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:47341,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,27
|Açılış
|: 341,04
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.246.544
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|TSPOR
|3,43
|36.884.928
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,13
|7.168.390
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,55
|13.837.142
|% -5,56
|
|QNBFB
|33,64
|272.777
|% -5,19
|
|GARAN
|8,04
|228.631.578
|% -1,11
|
|PGSUS
|36,34
|196.682.365
|% 6,26
|
|THYAO
|8,99
|173.917.301
|% -0,88
|
|ASELS
|23,18
|150.927.767
|% -1,78
|
|ISFIN
|2,90
|149.543.386
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,11
|115.774.869
|% 5,71
|
|ODAS
|1,42
|141.473.088
|% 4,41
|
|IHLAS
|0,54
|47.609.005
|% 5,88
|
|CEMAS
|0,79
|42.570.459
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,90
|149.543.386
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1866
|8,2276
|% -0,02
|
|Frank
|6,8574
|6,8987
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7609
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|17,81
|
|Altın Gr.
|341
|341
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
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