***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:14
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841409
BIST
11:31101.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 165,86
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:316,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:317,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:31385,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,50
|Açılış
|: 385,33
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.054.744
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.635.316
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|5.445.410
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|12.056.477
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|28.085.717
|% -9,99
|
|PINSU
|7,03
|15.132.852
|% -9,99
|
|PETKM
|3,60
|280.306.656
|% 0,00
|
|THYAO
|10,71
|256.287.584
|% 0,85
|
|GARAN
|8,39
|215.967.177
|% -0,24
|
|ASELS
|27,44
|196.416.086
|% 0,15
|
|TUPRS
|91,20
|150.024.570
|% 2,59
|
|PETKM
|3,60
|280.306.656
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|78.514.472
|% 0,93
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|126.586.594
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,12
|73.745.209
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6794
|8,7229
|% 0,45
|
|Frank
|7,1556
|7,1987
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,33
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
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|B. Petrol
|25,95
|25,95
|1,73
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