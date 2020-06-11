***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 10:02
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850592
BIST
10:17109.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -410,78
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.691
En Düşük
108.956
10:176,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:177,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:17378,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 378,90
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,07
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|32,36
|17.924.851
|% 9,99
|
|AYCES
|41,56
|859.141
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|BAYRK
|5,77
|11.450.005
|% 9,90
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|KUTPO
|25,30
|173.626
|% -6,64
|
|TSGYO
|3,49
|625.595
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,94
|168.998.643
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,70
|147.405.480
|% 0,75
|
|ASELS
|32,22
|133.044.654
|% 0,06
|
|GARAN
|8,09
|121.348.425
|% -1,22
|
|IHLGM
|1,57
|105.080.828
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,94
|168.998.643
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,57
|105.080.828
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,70
|147.405.480
|% 0,75
|
|GUSGR
|3,87
|75.162.921
|% 0,78
|
|TSKB
|1,17
|22.518.278
|% -1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% -0,39
|
|Frank
|7,1766
|7,2199
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-2,07
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,20
|
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,40
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,17
|40,17
|-1,56
|
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