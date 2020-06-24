***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 10:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852589
BIST
11:20114.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -723,68
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:206,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:207,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:20390,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,47
|Açılış
|: 390,66
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,98
|11.405.779
|% 9,69
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|AKMGY
|32,34
|4.270.251
|% 7,58
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YKGYO
|4,56
|49.681.655
|% 7,04
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|RTALB
|32,98
|29.445.019
|% -5,72
|
|GLRYH
|13,86
|8.952.363
|% -5,33
|
|GUSGR
|4,77
|404.674.139
|% 4,38
|
|GARAN
|8,33
|364.352.852
|% -1,54
|
|KARSN
|2,83
|334.847.727
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,99
|260.616.386
|% 1,01
|
|ECILC
|6,40
|256.347.783
|% 1,43
|
|KARSN
|2,83
|334.847.727
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,99
|260.616.386
|% 1,01
|
|GUSGR
|4,77
|404.674.139
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,92
|163.315.301
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|84.018.915
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% -0,09
|
|Frank
|7,2262
|7,2697
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.545
|6,90
|
|Tam
|2.598
|2.610
|7,10
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,50
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,16
|