***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 16:57
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853508
BIST
17:06116.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 488,98
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:066,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:067,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:06390,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 390,14
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.952.570
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.630.398
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.401.068
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|ULAS
|5,89
|9.948.238
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,48
|18.793.079
|% -7,05
|
|RTALB
|34,22
|56.370.029
|% -4,15
|
|KRDMD
|3,21
|2.107.189.668
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,04
|1.911.158.897
|% 6,25
|
|GARAN
|8,49
|1.112.430.645
|% -0,47
|
|KARSN
|2,96
|778.989.368
|% 4,23
|
|THYAO
|12,49
|768.986.624
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|1.911.158.897
|% 6,25
|
|KRDMD
|3,21
|2.107.189.668
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,68
|608.602.616
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,43
|419.954.287
|% 2,14
|
|KARSN
|2,96
|778.989.368
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4120
|8,4542
|% 0,07
|
|Frank
|7,1891
|7,2324
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,68
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-6,20
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,40
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:20YGYO
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17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 331, 93 artarak (% 0.25 ) 134, 353