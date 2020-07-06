***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 11:26
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854807
BIST
12:05117.734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.985,36
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
12:056,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8666
En Düşük
6,8420
12:057,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
12:05392,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 392,39
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.523.244
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.939.155
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|NATEN
|24,36
|80.937.080
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|9.075.030
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|GSRAY
|2,81
|96.461.300
|% -4,10
|
|SISE
|6,02
|557.010.865
|% 4,88
|
|IHLGM
|1,80
|438.132.207
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,28
|372.227.361
|% 2,73
|
|GARAN
|8,33
|343.874.520
|% 1,34
|
|TSPOR
|7,35
|336.502.944
|% 9,05
|
|IHLGM
|1,80
|438.132.207
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|133.418.600
|% 4,55
|
|ODAS
|2,74
|316.129.936
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,87
|217.199.846
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,06
|209.537.843
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5474
|8,5903
|% 0,11
|
|Frank
|7,2561
|7,2998
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,85
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.561
|6,30
|
|Tam
|2.616
|2.627
|6,50
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,79
|