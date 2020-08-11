***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 12:20
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867920
BIST
12:591.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,84
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:597,2427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0950
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:598,5515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0642
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:59463,91
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -14,54
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:59
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|KUTPO
|31,46
|15.285.422
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|184.517.969
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|62.655.104
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|5.934.002
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|ASELS
|18,37
|976.114.604
|% 1,89
|
|THYAO
|11,42
|945.054.260
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,03
|704.413.062
|% 2,53
|
|GARAN
|6,82
|621.058.857
|% 3,81
|
|SISE
|6,16
|554.589.275
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,03
|704.413.062
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|265.230.315
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,90
|490.899.118
|% 2,94
|
|GARAN
|6,82
|621.058.857
|% 3,81
|
|SISE
|6,16
|554.589.275
|% 3,53
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2405
|7,2427
|% -1,29
|
|Euro
|8,5416
|8,5515
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,4541
|9,5015
|% -1,15
|
|Frank
|7,8948
|7,9424
|% -1,08
|
|Riyal
|1,9254
|1,9351
|% -1,30
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|-35,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,74
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.075
|3.154
|-124,55
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-60,25
|
|Çeyrek
|745
|763
|-30,12
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,35
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|-0,32
|
|B. Petrol
|45,34
|45,34
|0,35
|