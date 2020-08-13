***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:19
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868531
BIST
11:091.111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,39
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:097,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3519
En Düşük
7,2945
11:098,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7037
En Düşük
8,6148
11:09456,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,09
|Açılış
|: 456,14
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:08
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|SILVR
|4,54
|42.184.213
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|FADE
|4,23
|6.181.536
|% 9,87
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.352.478
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,00
|499.794.730
|% 1,61
|
|KRDMD
|2,90
|382.239.183
|% -3,97
|
|THYAO
|11,17
|302.927.109
|% -2,19
|
|ASELS
|17,80
|286.758.688
|% 0,28
|
|GARAN
|7,01
|270.530.257
|% -0,85
|
|KRDMD
|2,90
|382.239.183
|% -3,97
|
|EKGYO
|2,02
|231.598.934
|% -0,98
|
|SKBNK
|1,50
|96.615.555
|% -0,66
|
|TSKB
|1,12
|69.718.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,13
|188.468.558
|% 2,29
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3464
|7,3509
|% 0,24
|
|Euro
|8,6908
|8,7012
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,5785
|9,6266
|% 0,53
|
|Frank
|8,0373
|8,0857
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9528
|1,9625
|% 0,16
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|12,35
|
|Altın Gr.
|456
|456
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,16
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.28 ) 1, 252
-
11:18XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 5, 230.00 milyon TL de
-
11:18TUKAS
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 881 adet işlem
-
11:17DMSAS
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 827 adet işlem
-
11:16KLGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 545 adet işlem