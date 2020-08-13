***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868515
BIST
10:571.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.111
10:577,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3493
En Düşük
7,2945
10:578,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0549
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6970
En Düşük
8,6148
10:57455,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,75
|Açılış
|: 455,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler10:57
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|13.973.009
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|41.482.370
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|36.931.358
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,50
|449.774.310
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,94
|334.516.617
|% -2,65
|
|ASELS
|17,89
|255.841.985
|% 0,79
|
|THYAO
|11,34
|249.507.318
|% -0,70
|
|SISE
|6,20
|231.730.508
|% -0,48
|
|KRDMD
|2,94
|334.516.617
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,03
|197.333.822
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,51
|87.299.703
|% 0,00
|
|TSKB
|1,13
|57.479.681
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,15
|105.286.643
|% 0,47
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3450
|7,3493
|% 0,21
|
|Euro
|8,6858
|8,6967
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5755
|9,6235
|% 0,50
|
|Frank
|8,0372
|8,0856
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,14
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|16,32
|
|Altın Gr.
|454
|455
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|-0,19
|