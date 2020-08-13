***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 12:22
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868561
BIST
12:531.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:537,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:538,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:53455,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,50
|Açılış
|: 455,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:53
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.480
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.473.819
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|39.278.046
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,65
|661.682.363
|% 2,44
|
|THYAO
|11,31
|475.889.697
|% -0,96
|
|GARAN
|7,05
|472.188.094
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,93
|454.007.555
|% -2,98
|
|ASELS
|17,87
|429.099.352
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,03
|381.344.945
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,93
|454.007.555
|% -2,98
|
|ODAS
|2,57
|280.861.893
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,54
|154.409.027
|% 1,99
|
|KARSN
|3,16
|310.187.574
|% 3,27
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3271
|7,3349
|% 0,02
|
|Euro
|8,6764
|8,6881
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,5730
|9,6211
|% 0,48
|
|Frank
|8,0347
|8,0831
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9510
|1,9608
|% 0,07
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|14,18
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|-0,05
|