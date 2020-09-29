***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:32
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877152
BIST
11:301.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:307,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:309,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0699
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1740
En Düşük
9,0696
11:30474,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 474,52
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:30
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,95
|7.099.109
|% -9,74
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,63
|1.687.292.227
|% -1,80
|
|GARAN
|7,03
|435.035.080
|% 0,57
|
|TRKCM
|4,94
|314.137.469
|% -3,14
|
|ODAS
|2,78
|305.561.459
|% 2,21
|
|SODA
|8,48
|251.516.618
|% -3,09
|
|SISE
|7,63
|1.687.292.227
|% -1,80
|
|ODAS
|2,78
|305.561.459
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|167.534.182
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,31
|212.140.429
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,94
|314.137.469
|% -3,14
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8481
|7,8503
|% 0,64
|
|Euro
|9,1656
|9,1740
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% 0,85
|
|Frank
|8,4596
|8,5105
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% 0,49
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,88
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,97
|0,02
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,22
|