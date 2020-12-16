***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:02
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893332
BIST
11:211.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:217,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:219,5202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:21464,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,79
|Açılış
|: 464,52
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.474.342
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,50
|76.999.289
|% -8,95
|
|RAYSG
|23,12
|6.677.299
|% -8,04
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,79
|798.396.034
|% 1,45
|
|SISE
|7,35
|720.988.005
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,00
|502.585.911
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,14
|494.367.728
|% 0,00
|
|ODAS
|4,05
|401.230.662
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,14
|494.367.728
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|271.649.005
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,63
|325.508.847
|% 6,48
|
|ODAS
|4,05
|401.230.662
|% 1,00
|
|SISE
|7,35
|720.988.005
|% 0,27
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7938
|7,7965
|% -0,51
|
|Euro
|9,5142
|9,5202
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,4710
|10,5235
|% -0,33
|
|Frank
|8,7611
|8,8138
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0686
|2,0789
|% -0,67
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,81
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|-0,17
|
Seans Raporu
11:21
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