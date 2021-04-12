***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 11:36
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926611
BIST
11:461.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,65
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:468,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:469,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:46458,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 458,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:46
|PENGD
|4,51
|78.678.680
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|444.431
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|581.068
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.927.007
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.633.386
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|38.453.600
|% -9,01
|
|IZFAS
|9,44
|3.756.720
|% -7,99
|
|NTGAZ
|16,77
|745.059.903
|% 1,45
|
|BJKAS
|12,29
|367.109.040
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|343.824.925
|% 0,31
|
|PETKM
|6,08
|282.660.057
|% 1,16
|
|GARAN
|6,62
|281.134.615
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,84
|159.571.479
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,06
|151.922.378
|% -1,90
|
|TSKB
|1,35
|78.593.002
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,64
|33.785.808
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,12
|57.555.015
|% -1,75
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1900
|8,1959
|% 0,51
|
|Euro
|9,7388
|9,7477
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2306
|11,2869
|% 0,79
|
|Frank
|8,8245
|8,8776
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1791
|2,1901
|% 0,52
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|