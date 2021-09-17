***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 12:27
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964240
BIST
14:171.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
14:178,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0803
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
14:1710,1438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0849
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1658
En Düşük
10,0237
14:17487,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,98
|Açılış
|: 487,50
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TEZOL
|18,44
|12.326.882
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.287.285
|% 9,95
|
|HURGZ
|2,42
|35.147.649
|% 8,52
|
|AKYHO
|2,68
|21.400.675
|% 8,50
|
|GLRYH
|2,61
|8.210.806
|% 8,30
|
|ISKPL
|7,21
|258.799.225
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|62.619.915
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,50
|20.356.641
|% -9,15
|
|ERBOS
|110,20
|46.202.321
|% -7,94
|
|NIBAS
|10,85
|18.867.771
|% -7,42
|
|THYAO
|12,64
|892.769.525
|% 1,36
|
|GARAN
|9,45
|683.174.168
|% -0,53
|
|YEOTK
|52,45
|352.686.944
|% 1,25
|
|TUPRS
|108,40
|287.931.066
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,46
|278.476.492
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,46
|278.476.492
|% -0,40
|
|GARAN
|9,45
|683.174.168
|% -0,53
|
|THYAO
|12,64
|892.769.525
|% 1,36
|
|IHGZT
|1,05
|62.619.915
|% -9,48
|
|HALKB
|4,65
|180.229.003
|% 0,65
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6003
|8,6030
|% 0,91
|
|Euro
|10,1314
|10,1411
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,8382
|11,8975
|% 1,01
|
|Frank
|9,2430
|9,2987
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2889
|2,3004
|% 1,02
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|7,33
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|36,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|37,68
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,23
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,10
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|-0,31
|