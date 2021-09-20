***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 10:45
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964473
BIST
15:021.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -32,12
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.387
15:028,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:0210,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:02489,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,82
|Açılış
|: 489,85
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:02
|EDIP
|3,76
|47.864.149
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.940.433
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,12
|20.389.296
|% 9,58
|
|KTSKR
|58,45
|5.260.113
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,33
|8.542.687
|% -9,26
|
|BRYAT
|378,00
|52.478.516
|% -7,74
|
|AVGYO
|2,82
|9.008.631
|% -7,24
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|TEZOL
|18,96
|1.161.682.864
|% 2,82
|
|THYAO
|12,64
|601.729.892
|% -0,63
|
|GARAN
|9,13
|579.599.522
|% -2,77
|
|YKBNK
|2,37
|313.627.276
|% -3,27
|
|EREGL
|16,51
|308.146.956
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,37
|313.627.276
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,77
|182.493.304
|% -2,75
|
|GARAN
|9,13
|579.599.522
|% -2,77
|
|TEZOL
|18,96
|1.161.682.864
|% 2,82
|
|ODAS
|1,33
|76.771.212
|% -4,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6647
|8,6664
|% 0,23
|
|Euro
|10,1525
|10,1566
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8058
|11,8650
|% -0,28
|
|Frank
|9,2826
|9,3385
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% 0,27
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|18,25
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|8,83
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|-1,43
|
Seans Raporu
15:02
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