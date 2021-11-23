***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:04
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979173
BIST
12:441.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 18,41
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:4412,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 8,39%
|| 0,9569
|Açılış
|: 12,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:4413,9318
En Yüksek
|Değişim
|: 8,65%
|| 1,1093
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:44703,16
En Yüksek
|Değişim
|: 6,16%
|| 40,82
|Açılış
|: 703,16
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:42
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.869.826
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.733.426
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|146.046.089
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|44.168.376
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.071.255
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,34
|589.599.017
|% -9,79
|
|ADESE
|0,97
|99.037.240
|% -9,35
|
|KZBGY
|33,28
|20.057.286
|% -8,17
|
|MERCN
|10,29
|65.349.638
|% -7,46
|
|KRDMD
|8,69
|1.996.809.201
|% 4,45
|
|SISE
|11,80
|1.913.740.586
|% 5,26
|
|GARAN
|11,83
|1.579.244.179
|% -0,92
|
|EREGL
|22,96
|1.273.760.677
|% 6,49
|
|YKBNK
|3,48
|816.077.688
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,48
|816.077.688
|% -1,69
|
|KRDMD
|8,69
|1.996.809.201
|% 4,45
|
|ODAS
|1,59
|340.146.503
|% -3,05
|
|SISE
|11,80
|1.913.740.586
|% 5,26
|
|GARAN
|11,83
|1.579.244.179
|% -0,92
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3306
|12,3532
|% 8,30
|
|Euro
|13,8931
|13,9206
|% 8,56
|
|Sterlin
|16,2599
|16,3414
|% 6,76
|
|Frank
|13,0193
|13,0978
|% 6,91
|
|Riyal
|3,2377
|3,2540
|% 6,80
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,07
|
|Altın Gr.
|704
|704
|41,34
|
|Cumhuriyet
|4.645
|4.716
|297,00
|
|Tam
|4.612
|4.745
|298,40
|
|Yarım
|2.229
|2.295
|144,34
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|72,17
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,35
|9,36
|0,49
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|