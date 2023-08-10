***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 10:02
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183346
BIST
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11:267.688
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 87,07
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:2627,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:2629,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2269
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8589
En Düşük
28,7774
11:261.670,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.670,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,37
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:26
|DOCO
|3.940,30
|39.791.542
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|11.322.804
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|7.506.673
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|427.981.095
|% 9,99
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.905.228
|% -9,95
|
|VERTU
|35,50
|110.338.580
|% -9,21
|
|DERIM
|16,43
|47.479.024
|% -8,37
|
|THYAO
|267,50
|5.984.339.744
|% 2,88
|
|YKBNK
|16,12
|3.431.771.768
|% 0,50
|
|AKBNK
|31,32
|2.961.778.180
|% 1,16
|
|ISCTR
|17,55
|2.916.730.605
|% -0,45
|
|ASTOR
|123,30
|1.961.348.084
|% 5,29
|
|YKBNK
|16,12
|3.431.771.768
|% 0,50
|
|ISCTR
|17,55
|2.916.730.605
|% -0,45
|
|SKBNK
|3,39
|473.714.193
|% -0,88
|
|ASGYO
|19,26
|1.931.512.890
|% -4,94
|
|AKBNK
|31,32
|2.961.778.180
|% 1,16
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0365
|27,0414
|% 0,19
|
|Euro
|29,8158
|29,8589
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4033
|34,5758
|% 0,47
|
|Frank
|30,8488
|31,0347
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1847
|7,2207
|% 0,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,72
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.139
|11.239
|24,00
|
|Yarım
|5.578
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.823
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|0,15
|
Seans Raporu
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