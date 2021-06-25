***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.06.2021 20:18
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
HAYIR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
A1 Portföy Yönetimi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Portföy Yönetimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.06.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.499.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
2.499.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
49.98
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
49.98
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
49.98
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.31
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.07
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
YOKTUR
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
YOKTUR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş sermayesi olarak pay başına 1 TL nominal değer üzerinden sermaye koyulmuştur.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş Sermayesidir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 5.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,98 oranında pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 25.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944275
BIST