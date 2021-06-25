***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/02/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HAYIREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıA1 Portföy Yönetimi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPortföy YönetimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.06.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.499.000Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar2.499.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)49.98Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)49.98Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)49.98Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.31İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.07Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYOKTURKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYOKTURVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluş sermayesi olarak pay başına 1 TL nominal değer üzerinden sermaye koyulmuştur.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluş Sermayesidir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 5.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketimizin %49,98 oranında pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 25.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944275BIST