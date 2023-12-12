***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2023 - 11.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıA1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTaşıt kiralama, eğitim vb. hizmetlerEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000.-TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.12.2023Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı8.750.000.-TLBeher Payın Alış Fiyatı1.-TLToplam Tutar8.750.000.-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%17,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%17,50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%6,70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,13İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,06Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni kurulan şirket olduğundan dolayı satan/devreden kişi bulunmamaktadır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni kurulan şirket olduğundan dolayı değerleme raporu bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 30.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 8.750.000.-TL adet pay karşılığında 8.750.000.-TL tutarla iştirakte bulunulmasına karar verilen 50.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ" unvanlı şirketin kuruluşu tamamlanarak Şirketimizi yönetim kurulunda temsile Sn. Murat GÜLER tam yetkili kılınmış olup, bahse konu hususlar 11.12.2023 tarih ve 10976 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yanı sıra iştirak edilen 8.750.000.-TL adet pay karşılığı 8.750.000.-TL'nin 1/4'ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan tutar şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225017BIST