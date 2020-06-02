***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.768.507 -6.139.353Dönem Karı (Zararı)13.839.105 152.709Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.839.105 152.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler406.293 1.739.213Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19-20 688.898 691.111Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler158.725 3.269.866Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 158.725 3.269.866Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-314.018 321.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-24 -314.018 321.751Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-126.461 -368.263Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri29 -349.183 -889.238Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri29 222.722 520.975Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.067.010 -2.147.451Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler26 -2.067.010 -2.147.451Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 2.066.159 -27.801Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.523.109 -8.031.275Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -16.108.528 -1.936.221Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.574.151 -861.173İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 532.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.574.151 -1.394.058Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 25.561.936 -15.867.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.258.823 -2.293.254İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 0 -1.746.799İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 2.258.823 -546.455Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler13 0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -894.518 2.140.289Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.075.478 -1.176.723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.044.908 -242.099İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.044.908 114.693Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 -4.201.792 12.263.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -165.511 413.877Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.153 -196.760İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 101.153 -196.760Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 10.534.394 -19.291İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.873 -255.950Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)41.873 -255.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.768.507 -6.139.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.309.294 -4.053.447Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri293.567 2.412Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 293.567 2.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.145.971 -3.587.930Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.063.639 -3.491.676Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -82.332 -96.254Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -1.447.329 -490.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.561 22.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.494.891 6.803.194Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-4.939.144 -201.407İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.939.144 -201.407İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.004.601Kredilerden Nakit Girişleri9 7.004.601Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.555.747 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.390.698 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -165.049YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.964.322 -3.389.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.964.322 -3.389.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 39.027.294 19.762.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 42.991.616 16.372.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.897.336 -10.897.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.735 -1.311.468 -1.242.733 1.493.790 251.057Dönem Karı (Zararı)-1.311.468 -1.311.468 1.464.177 152.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.735 68.735 29.613 98.348Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-201.407 201.407 -201.407 -201.407 -201.407Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 2.163.724 3.363.361 132.148 3.740.008 2.314.753 16.095.117 -1.311.468 52.170.195 48.743.449 100.913.644Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.953.094 -3.953.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.773 5.673.823 5.689.596 8.197.594 13.887.190Dönem Karı (Zararı)5.673.823 5.673.823 8.165.282 13.839.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.773 15.773 32.312 48.085Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.939.144 4.939.144 -4.939.144 -4.939.144 -4.939.144Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış150.624 4.268.457 4.419.081 -4.419.081 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -4.939.144 3.363.361 -33.780 2.445.416 5.090.173 16.261.509 57.861.358 57.861.358 80.343.962 138.205.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 42.991.616 39.027.294Finansal Yatırımlar8 22.471.482 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.471.482 4.295.944Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 22.471.482 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar9.422.800 6.748.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.422.800 6.748.610Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar114.723.478 140.444.139Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 114.723.478 140.444.139Diğer Alacaklar12.348.905 14.639.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 1.499.980 1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 10.848.925 13.139.380Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 3.859.274 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler15 3.794.832 763.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 3.794.832 763.333Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 696.702 3.121.337Diğer Dönen Varlıklar23 3.073.389 3.115.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 3.073.389 3.115.262ARA TOPLAM213.382.478 215.120.035TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR213.382.478 215.120.035DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 6.647.594 6.647.594Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.647.594 6.647.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 6.647.594 6.647.594İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 322.761Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar909.325 835.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 909.325 835.820Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20 21.594.246 21.594.246Maddi Duran Varlıklar17 16.096.730 15.730.355Arazi ve Arsalar5.540.530 5.255.000Binalar2.578.894 2.764.499Tesis, Makine ve Cihazlar5.730.263 5.492.125Taşıtlar1.158.965 1.095.106Mobilya ve Demirbaşlar1.016.793 1.052.340Yapılmakta Olan Yatırımlar71.285 71.285Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.458.515 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 5.267.372 5.264.188Şerefiye4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar671.887 668.703Peşin Ödenmiş Giderler15 466.514 422.535İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler466.514 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı32 446.079 522.754Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.886.375 54.004.821TOPLAM VARLIKLAR267.268.853 269.124.856KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 47.551.077 58.422.394İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.551.077 58.422.394Banka Kredileri9 47.551.077 58.422.394Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.613.086 6.743.897İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.613.086 6.743.897Banka Kredileri4.013.079 6.108.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar600.007 635.049Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar2.137.252 1.441.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.137.252 1.441.527Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar57.106.730 61.308.522Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 57.106.730 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 485.812 651.323Diğer Borçlar926.268 825.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 926.268 825.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 10.585.690 51.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 10.585.690 51.296Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 1.989.484 3.871.964Kısa Vadeli Karşılıklar22 758.291 1.100.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 342.704 295.791Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 415.587 805.170Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM126.153.690 134.416.999TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.153.690 134.416.999UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.149.135 5.702.754İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.149.135 5.702.754Banka Kredileri9 2.149.135 3.423.612Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.279.142Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 760.708 747.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 760.708 747.829Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.909.843 6.450.583TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.063.533 140.867.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.861.358 52.691.825Ödenmiş Sermaye24 30.000.000 30.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)24 -4.939.144 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 3.363.361 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.780 -49.553Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.780 -49.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -33.780 -49.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.445.416 2.294.792Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.445.416 2.294.792Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)24 2.445.416 2.294.792Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 5.090.173 151.029Yasal Yedekler24 5.090.173 151.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 16.261.509 12.979.102Net Dönem Karı veya Zararı5.673.823 3.953.094Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 80.343.962 75.565.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.205.320 128.257.274TOPLAM KAYNAKLAR267.268.853 269.124.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.1 22.856.187 5.582.557Satışların Maliyeti25.2 -13.838.667 -3.746.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.017.520 1.836.046Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı26.1 154.993.117 65.235.330Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri154.993.117 65.235.330Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti26.2 -137.980.030 -56.029.921Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-137.980.030 -56.029.921FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.013.087 9.205.409BRÜT KAR (ZARAR)26.030.607 11.041.455Genel Yönetim Giderleri28.1 -7.356.712 -10.390.251Pazarlama Giderleri28.2 -5.962.730 -4.188.428Araştırma ve Geliştirme Giderleri28.3 -666.139 -732.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.1 9.128.123 10.249.259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29.2 -4.279.474 -5.080.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.893.675 899.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30.1 1.300.592 1.539.466Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30.2 -150.431 -1.240.791FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.043.836 1.198.055Finansman Gelirleri31.1 686.561 299.778Finansman Giderleri31.2 -2.837.154 -1.397.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.893.243 100.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.054.138 52.388Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -1.989.484 -1.226.691Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -64.654 1.279.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.839.105 152.709DÖNEM KARI (ZARARI)13.839.105 152.709Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.165.282 1.464.177Ana Ortaklık Payları33 5.673.823 -1.311.468Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.085 98.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.106 122.935Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.021 -24.587Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.021 -24.587Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.085 98.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.887.190 251.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.197.594 1.434.564Ana Ortaklık Payları5.689.596 -1.183.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848620BIST