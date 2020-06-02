***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
02.06.2020 18:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.768.507 -6.139.353
Dönem Karı (Zararı)
13.839.105 152.709
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.839.105 152.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
406.293 1.739.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-20 688.898 691.111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
158.725 3.269.866
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 158.725 3.269.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-314.018 321.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -314.018 321.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-126.461 -368.263
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 -349.183 -889.238
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 222.722 520.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.067.010 -2.147.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.067.010 -2.147.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 2.066.159 -27.801
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.523.109 -8.031.275
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -16.108.528 -1.936.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.574.151 -861.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 532.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.574.151 -1.394.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 25.561.936 -15.867.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.258.823 -2.293.254
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 0 -1.746.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 2.258.823 -546.455
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -894.518 2.140.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.075.478 -1.176.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.044.908 -242.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.044.908 114.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -4.201.792 12.263.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -165.511 413.877
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.153 -196.760
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 101.153 -196.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 10.534.394 -19.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.873 -255.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
41.873 -255.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.768.507 -6.139.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.309.294 -4.053.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.567 2.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 293.567 2.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.145.971 -3.587.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.063.639 -3.491.676
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -82.332 -96.254
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -1.447.329 -490.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.561 22.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.494.891 6.803.194
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.939.144 -201.407
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.939.144 -201.407
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.004.601
Kredilerden Nakit Girişleri
9 7.004.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.555.747 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.390.698 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -165.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.964.322 -3.389.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.964.322 -3.389.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.027.294 19.762.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 42.991.616 16.372.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.735 -1.311.468 -1.242.733 1.493.790 251.057
Dönem Karı (Zararı)
-1.311.468 -1.311.468 1.464.177 152.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.735 68.735 29.613 98.348
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-201.407 201.407 -201.407 -201.407 -201.407
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 2.163.724 3.363.361 132.148 3.740.008 2.314.753 16.095.117 -1.311.468 52.170.195 48.743.449 100.913.644
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.953.094 -3.953.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.773 5.673.823 5.689.596 8.197.594 13.887.190
Dönem Karı (Zararı)
5.673.823 5.673.823 8.165.282 13.839.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.773 15.773 32.312 48.085
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.939.144 4.939.144 -4.939.144 -4.939.144 -4.939.144
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 4.268.457 4.419.081 -4.419.081 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -4.939.144 3.363.361 -33.780 2.445.416 5.090.173 16.261.509 57.861.358 57.861.358 80.343.962 138.205.320
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 42.991.616 39.027.294
Finansal Yatırımlar
8 22.471.482 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.471.482 4.295.944
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 22.471.482 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9.422.800 6.748.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.422.800 6.748.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
114.723.478 140.444.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 114.723.478 140.444.139
Diğer Alacaklar
12.348.905 14.639.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 1.499.980 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 10.848.925 13.139.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 3.859.274 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.794.832 763.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.794.832 763.333
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 696.702 3.121.337
Diğer Dönen Varlıklar
23 3.073.389 3.115.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 3.073.389 3.115.262
ARA TOPLAM
213.382.478 215.120.035
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.382.478 215.120.035
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 6.647.594 6.647.594
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.647.594 6.647.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 6.647.594 6.647.594
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 322.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
909.325 835.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 909.325 835.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20 21.594.246 21.594.246
Maddi Duran Varlıklar
17 16.096.730 15.730.355
Arazi ve Arsalar
5.540.530 5.255.000
Binalar
2.578.894 2.764.499
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.730.263 5.492.125
Taşıtlar
1.158.965 1.095.106
Mobilya ve Demirbaşlar
1.016.793 1.052.340
Yapılmakta Olan Yatırımlar
71.285 71.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.458.515 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.267.372 5.264.188
Şerefiye
4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
671.887 668.703
Peşin Ödenmiş Giderler
15 466.514 422.535
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
466.514 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 446.079 522.754
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.886.375 54.004.821
TOPLAM VARLIKLAR
267.268.853 269.124.856
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 47.551.077 58.422.394
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.551.077 58.422.394
Banka Kredileri
9 47.551.077 58.422.394
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.613.086 6.743.897
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.613.086 6.743.897
Banka Kredileri
4.013.079 6.108.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
600.007 635.049
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
2.137.252 1.441.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.137.252 1.441.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
57.106.730 61.308.522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 57.106.730 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 485.812 651.323
Diğer Borçlar
926.268 825.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 926.268 825.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 10.585.690 51.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 10.585.690 51.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 1.989.484 3.871.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 758.291 1.100.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 342.704 295.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 415.587 805.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
126.153.690 134.416.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.153.690 134.416.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.149.135 5.702.754
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.149.135 5.702.754
Banka Kredileri
9 2.149.135 3.423.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.279.142
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 760.708 747.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 760.708 747.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.909.843 6.450.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.063.533 140.867.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.861.358 52.691.825
Ödenmiş Sermaye
24 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
24 -4.939.144 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.780 -49.553
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.780 -49.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -33.780 -49.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.294.792
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.294.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
24 2.445.416 2.294.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 5.090.173 151.029
Yasal Yedekler
24 5.090.173 151.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 16.261.509 12.979.102
Net Dönem Karı veya Zararı
5.673.823 3.953.094
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 80.343.962 75.565.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.205.320 128.257.274
TOPLAM KAYNAKLAR
267.268.853 269.124.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25.1 22.856.187 5.582.557
Satışların Maliyeti
25.2 -13.838.667 -3.746.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.017.520 1.836.046
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26.1 154.993.117 65.235.330
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
154.993.117 65.235.330
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
26.2 -137.980.030 -56.029.921
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-137.980.030 -56.029.921
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.013.087 9.205.409
BRÜT KAR (ZARAR)
26.030.607 11.041.455
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -7.356.712 -10.390.251
Pazarlama Giderleri
28.2 -5.962.730 -4.188.428
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28.3 -666.139 -732.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 9.128.123 10.249.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -4.279.474 -5.080.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.893.675 899.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 1.300.592 1.539.466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -150.431 -1.240.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.043.836 1.198.055
Finansman Gelirleri
31.1 686.561 299.778
Finansman Giderleri
31.2 -2.837.154 -1.397.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.893.243 100.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.054.138 52.388
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -1.989.484 -1.226.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -64.654 1.279.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.839.105 152.709
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.839.105 152.709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.165.282 1.464.177
Ana Ortaklık Payları
33 5.673.823 -1.311.468
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.085 98.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.106 122.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.021 -24.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.021 -24.587
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.085 98.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.887.190 251.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.197.594 1.434.564
Ana Ortaklık Payları
5.689.596 -1.183.507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848620
BIST