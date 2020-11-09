***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.897.336 -10.897.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.262 1.295.836 1.285.574 2.658.698 3.944.272Dönem Karı (Zararı)1.295.836 1.295.836 2.674.109 3.969.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.262 -10.262 -15.411 -25.673Sermaye Arttırımı24.668 0 24.668 8.107.500 8.132.168Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması699.585 699.585Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.305.637 5.183 -3.874.361 -5.174.815 5.152.317 -22.498Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -3.258.021 3.363.361 53.151 2.434.371 3.414.233 11.151.127 1.295.836 48.454.058 63.867.759 112.321.817Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Transferler3.953.094 -3.953.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.989 46.775.769 46.769.780 49.451.411 96.221.191Dönem Karı (Zararı)46.775.769 46.775.769 49.479.011 96.254.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.989 -5.989 -27.600 -33.589Sermaye Arttırımı0 1.000.000 1.000.000Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış150.624 4.261.269 4.411.893 -4.411.893 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -55.542 2.445.416 151.029 21.193.465 46.775.769 103.873.498 121.604.967 225.478.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.674.543 -22.382.163Dönem Karı (Zararı)96.254.780 3.969.945Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.254.780 3.969.945Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.691.487 1.245.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20-21 2.255.828 2.030.694Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.085.738 1.255.040Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 1.085.738 1.255.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.585.096 -1.009.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23-25 2.585.096 -1.009.171Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler237.246 -241.842Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 -489.706 -843.558Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 726.952 601.716Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-529.001 -2.165.339Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -435.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler27 -529.001 -1.730.235Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 26.056.580 1.375.824Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-151.620.810 -27.597.314Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -809.114 1.205.017Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.914.015 592.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -22.914.015 -786.639Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -223.327.060 -26.434.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler486.323 -4.132.518İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 1.499.980 -1.747.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -1.013.657 -2.384.538Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -46.214.931 183.927Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -10.286.283 499.030Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.243.957 -4.272.166İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 0 -356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 22.243.957 -3.915.374Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 73.144.092 6.355.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 182.891 -249.308Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.854.117 -684.597İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13 47.573.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.281.117 -684.597Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 11.561.412 -55.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.542.199 -604.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -4.542.199 -604.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.674.543 -22.382.163YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.699.908 -5.214.846Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 -685.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri293.567 60.175Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 293.567 60.175Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.559.203 -7.880.608Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.929.047 -7.731.689Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -630.156 -148.919Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -20.809.241 -490.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.059.969 3.095.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.759.011 23.159.669Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.283.139Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000 8.132.168İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.295.704İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.295.704İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.730.107 15.040.066Kredilerden Nakit Girişleri9 34.730.107 15.040.066Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-971.096 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -971.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.615.440 -4.437.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.615.440 -4.437.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 39.027.294 19.762.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 20.411.854 15.325.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 20.411.854 39.027.294Finansal Yatırımlar8 4.949.059 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.949.059 4.295.944 8 4.949.059 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar29.258.434 6.748.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 29.258.434 6.748.610Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar362.685.461 140.444.139Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 362.685.461 140.444.139Diğer Alacaklar13.907.609 14.639.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 0 1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 13.907.609 13.139.380Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 49.179.687 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler15 10.361.363 763.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 10.361.363 763.333Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 20.058.614 3.121.337Diğer Dönen Varlıklar24 7.657.461 3.115.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 7.657.461 3.115.262ARA TOPLAM518.469.542 215.120.035Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR525.469.542 215.120.035DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 7.332.594 6.647.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.332.594 6.647.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 7.332.594 6.647.594Ticari Alacaklar0 322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 322.761Diğer Alacaklar1.081.248 835.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.081.248 835.820Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 14.594.246 21.594.246Maddi Duran Varlıklar18 23.057.625 15.730.355Arazi ve Arsalar5.540.530 5.255.000Binalar2.540.884 2.764.499Tesis, Makine ve Cihazlar12.048.165 5.492.125Taşıtlar1.203.892 1.095.106Mobilya ve Demirbaşlar1.341.253 1.052.340Yapılmakta Olan Yatırımlar382.901 71.285Kullanım Hakkı Varlıkları20 2.444.446 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.638.619 5.264.188Şerefiye19.1 4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.2 1.043.134 668.703Peşin Ödenmiş Giderler15 1.110.788 422.535İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.110.788 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı33 1.565.147 522.754Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.244.341 5.702.754Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.244.341 5.702.754Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar23 1.022.589 747.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 1.022.589 747.829Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.266.930 6.450.583TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER356.815.790 140.867.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.873.498 52.691.825Ödenmiş Sermaye25 30.000.000 30.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 3.363.361 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.542 -49.553Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.542 -49.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -55.542 -49.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.445.416 2.294.792Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.445.416 2.294.792Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)25 2.445.416 2.294.792Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 151.029 151.029Yasal Yedekler25 151.029 151.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 21.193.465 12.979.102Net Dönem Karı veya Zararı46.775.769 3.953.094Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 121.604.967 75.565.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR225.478.465 128.257.274TOPLAM KAYNAKLAR582.294.255 269.124.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.1 123.172.811 12.604.964 45.872.922 3.506.518Satışların Maliyeti26.2 -61.099.779 -9.254.239 -23.413.534 -2.594.800TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.073.032 3.350.725 22.459.388 911.718Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27.1 875.045.236 236.792.916 572.860.478 68.283.045Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri27.1 875.045.236 236.792.916 572.860.478 68.283.045Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27.2 -764.481.511 -206.837.618 -543.898.203 -57.648.637Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri27.2 -764.481.511 -206.837.618 -543.898.203 -57.648.637FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.563.725 29.955.298 28.962.275 10.634.408BRÜT KAR (ZARAR)172.636.757 33.306.023 51.421.663 11.546.126Genel Yönetim Giderleri29.1 -30.539.095 -19.998.559 -10.619.071 -6.533.904Pazarlama Giderleri29.2 -33.535.961 -10.881.492 -15.343.434 -3.548.054Araştırma ve Geliştirme Giderleri29.3 -3.453.118 -3.095.073 -1.207.572 -1.220.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 29.578.350 27.557.877 13.950.836 4.604.520Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -12.500.392 -18.790.162 -5.330.789 -2.690.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.186.541 8.098.614 32.871.633 2.157.553Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 8.711.176 3.991.726 1.849.424 267.852Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -2.521.383 -2.966.330 -1.560.913 -113.484FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.376.334 9.124.010 33.160.144 2.311.921Finansman Gelirleri32.1 4.586.733 1.359.211 2.293.340 279.656Finansman Giderleri32.2 -10.643.309 -5.131.034 -4.633.615 -2.172.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.319.758 5.352.187 30.819.869 419.443Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.064.978 -1.382.242 -6.996.369 -585.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -27.098.973 -2.637.592 -7.235.608 -986.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 1.033.995 1.255.350 239.239 400.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.254.780 3.969.945 23.823.500 -166.541DÖNEM KARI (ZARARI)96.254.780 3.969.945 23.823.500 -166.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar49.479.011 2.674.109 12.915.180 -269.557Ana Ortaklık Payları34 46.775.769 1.295.836 10.908.320 103.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-33.589 -25.673 -53.687 31.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.987 -32.091 -67.109 39.877Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.398 6.418 13.422 -7.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8.398 6.418 13.422 -7.975Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.589 -25.673 -53.687 31.902TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.221.191 3.944.272 23.769.813 -134.639Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar49.451.411 2.689.520 12.875.693 -285.670Ana Ortaklık Payları46.769.780 1.254.752 10.894.120 151.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887394BIST