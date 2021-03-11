***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.897.336 -10.897.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.966 3.953.094 3.840.128 7.926.569 11.766.697Dönem Karı (Zararı)3.953.094 3.953.094 8.064.874 12.017.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.966 -112.966 -138.305 -251.271Sermaye Arttırımı24.668 0 24.668 12.895.012 12.919.680Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.962.317 -1.962.317 1.962.317 1.962.317 1.962.317Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması743.590 743.590Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.445.216 -5.304.407 -6.749.623 6.750.619 996Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler468.035 3.485.059 -3.953.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)290.753 40.746 56.805.252 57.136.751 67.889.002 125.025.753Dönem Karı (Zararı)56.805.252 56.805.252 66.951.669 123.756.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)290.753 40.746 331.499 937.333 1.268.832Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış150.624 4.267.781 4.418.405 -4.418.405 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 290.753 -8.807 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.856.833 -42.080.785Dönem Karı (Zararı)123.756.921 12.017.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)123.756.921 12.017.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.118.348 7.536.474Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20-21 3.304.332 2.667.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.659.165 2.033.225Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 2.659.165 2.033.225Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.880.213 -246.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 555.083 -284.276Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 352.185Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 1.972.945 37.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.795.537 -206.620Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 -543.455 -814.828Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 3.338.992 608.208Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.767.338 -444.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -5.587.754 -435.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler27 -179.584 -9.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 33.246.439 3.733.515Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-208.732.102 -61.635.227Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -2.461.178 -459.540Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -69.637.488 693.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 -12.029 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -69.625.459 -685.804Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -247.959.057 -52.028.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.953.271 -13.159.607İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 1.499.980 -1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -8.453.251 -11.659.627Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -15.017.878 906.103Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -9.058.542 361.922Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.627.905 -4.030.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 23.627.905 -3.674.198Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 66.813.219 7.481.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 686.065 26.911Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.481.859 -749.812İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13 34.017.500İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.464.359 -749.812Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 17.678.326 -35.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.932.062 -641.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -3.932.062 -641.276Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.856.833 -42.080.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.950.361 -4.751.679Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 -685.001 -600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri378.474 303.423Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 378.474 303.423Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.721.306 -5.409.898Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -17.676.220 -5.240.965Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.045.086 -168.933Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -23.000 -179.246Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -27.940.415 -672.820Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)40.887 1.806.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.905.877 66.097.240Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri996Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000 12.919.680İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.962.317Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.962.317Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri87.887.033 51.700.307Kredilerden Nakit Girişleri9 87.887.033 51.700.307Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-981.156 -486.060Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -981.156 -486.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.901.317 19.264.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.901.317 19.264.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 39.027.294 19.762.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 34.125.977 39.027.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 34.125.977 39.027.294Finansal Yatırımlar6.936.706 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.936.706 4.295.944Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 6.936.706 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar73.369.867 6.748.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 73.357.838 6.748.610Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar385.744.031 140.444.139Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 385.744.031 140.444.139Diğer Alacaklar20.680.285 14.639.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 20.680.285 13.139.380Stoklar11 17.982.634 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler8.677.988 763.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 8.677.988 763.333Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 27.189.788 3.121.337Diğer Dönen Varlıklar7.047.324 3.115.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 7.047.324 3.115.262ARA TOPLAM581.754.600 215.120.035Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR588.754.600 215.120.035DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.332.595 6.647.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.332.595 6.647.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 7.332.595 6.647.594Ticari Alacaklar322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 322.761Diğer Alacaklar1.748.166 835.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.748.166 835.820Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 20.205.000 21.594.246Maddi Duran Varlıklar18 32.514.542 15.730.355Kullanım Hakkı Varlıkları20 3.405.930 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.944.852 5.264.188Şerefiye19.1 4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.2 1.349.367 668.703Peşin Ödenmiş Giderler1.566.422 422.535İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.566.422 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı33 2.313.284 522.754Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.030.791 54.004.821TOPLAM VARLIKLAR663.785.391 269.124.856KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar154.851.976 58.422.394İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar154.851.976 58.422.394Banka Kredileri9 154.848.769 58.415.221Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 3.207 7.173Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.542.569 6.743.897İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.542.569 6.743.897Banka Kredileri9 1.542.569 6.743.897Ticari Borçlar24.525.977 1.441.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 24.525.977 1.441.527Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar128.121.741 61.308.522Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 128.121.741 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.337.388 651.323Diğer Borçlar38.306.974 825.115İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 34.017.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 4.289.474 825.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.729.622