***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler468.035 3.485.059 -3.953.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)290.753 40.746 56.805.252 57.136.751 67.889.002 125.025.753Dönem Karı (Zararı)56.805.252 56.805.252 66.951.669 123.756.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)290.753 40.746 331.499 937.333 1.268.832Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış150.624 4.267.781 4.418.405 -4.418.405 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDeğerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 290.753 -8.807 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 290.753 -8.807 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler8.938.412 -121.311 12.356.490 56.805.252 -36.932.776 41.046.067 10.209.118 51.255.185Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.410.262 1.410.262 1.410.262Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.410.262 1.410.262 1.410.262Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 9.229.165 -130.118 3.855.678 12.975.554 77.537.194 19.872.476 156.703.310 150.245.164 306.948.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.161.285 -45.856.833Dönem Karı (Zararı)50.791.944 123.756.921Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.791.944 123.756.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.433.328 39.118.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20-21 1.003.469 3.304.332Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.303.063 2.659.165Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 2.578.488 2.659.165Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-275.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-575.325 2.880.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 555.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 352.185Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 -575.325 1.972.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler342.641 2.795.537Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler459.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.198.997Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 1.222.655 -543.455Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -3.538.842 3.338.992Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler951.606 -5.767.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 951.606 -5.587.754Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler27 -179.584Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.626.172 33.246.439Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.218.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-97.386.557 -208.732.102Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -15.124.034 -2.461.178Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.544.399 -69.637.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-887.320 -12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.657.079 -69.625.459Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -107.349.213 -247.959.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.134.736 -6.953.271İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 -8.056.802 1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 11.191.538 -8.453.251Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.793.091 -15.017.878Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.625.756 -9.058.542Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler216.407.747 23.627.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 216.407.747 23.627.905Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 -128.121.741 66.813.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 42.421 686.065Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.646.683 37.481.859İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13 -20.556.509 34.017.500İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 909.826 3.464.359Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -2.766.544 17.678.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.932.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -3.932.062Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.161.285 -45.856.833YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.850.426 -46.950.361Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 9.099.047 -685.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.787.745 378.474Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 -3.787.745 378.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.157.759 -18.721.306Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 750.966 -17.676.220Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 406.793 -1.045.086Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -23.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.940.415Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)381.365 40.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.745.266 87.905.877Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.356.490 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.356.490Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.812.336 87.887.033Kredilerden Nakit Girişleri9 17.812.336 87.887.033Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-423.560 -981.156Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.186Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -416.374 -981.156YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.565.593 -4.901.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.565.593 -4.901.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 34.125.977 39.027.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 27.560.384 34.125.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 27.560.384 34.125.977Finansal Yatırımlar8 22.060.740 6.936.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.060.740 6.936.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8 22.060.740 6.936.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar104.914.266 73.369.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar899.349 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 104.014.917 73.357.838Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar493.093.244 385.744.031Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 493.093.244 385.744.031Diğer Alacaklar17.819.642 20.680.285İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 8.330.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 9.488.747 20.680.285Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 27.775.725 17.982.634Peşin Ödenmiş Giderler15 11.303.744 8.677.988İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 11.303.744 8.677.988Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 180.873 27.189.788Diğer Dönen Varlıklar24 10.265.622 7.047.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 10.265.622 7.047.324ARA TOPLAM714.974.240 581.754.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR721.974.240 588.754.600DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 7.332.594 7.332.595Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.332.594 7.332.595Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 7.332.594 7.332.595Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.474.073 1.748.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.474.073 1.748.166Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme VarlıklarıTürev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 19.253.394 20.205.000Maddi Duran Varlıklar18 36.302.287 32.514.542Arazi ve Arsalar6.440.350 6.449.924Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.394Binalar3.025.000 2.989.008Tesis, Makine ve Cihazlar19.555.443 17.665.849Taşıtlar2.755.710 2.789.161Mobilya ve Demirbaşlar4.394.365 2.527.090Özel Maliyetler27.000Yapılmakta Olan Yatırımlar93.510Diğer Maddi Duran Varlıklar95.025Kullanım Hakkı Varlıkları19 3.024.565 3.405.930Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.193.886 5.944.852Şerefiye4.595.485 4.595.485Bilgisayar Yazılımları211.249Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri36.956Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar350.196 1.349.367Peşin Ödenmiş Giderler0 1.566.422İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.566.422Ertelenmiş Vergi Varlığı32 3.119.578 2.313.284Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.700.377 75.030.791TOPLAM VARLIKLAR797.674.617 663.785.391KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 172.664.312 154.851.976İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar172.664.312 154.851.976Banka Kredileri9 53.757.306 154.851.976İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 118.896.672Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 10.334Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.535.383 1.542.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.542.569Banka Kredileri9 1.542.569İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.535.383Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar264.605.376 24.525.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 264.605.376 24.525.977Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 128.121.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 128.121.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.119.166 1.337.388Diğer Borçlar13.923.603 38.306.974İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 8.724.303 34.017.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 5.199.300 4.289.474Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.827.937 17.729.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.827.937 17.729.622Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.044.720 35.187.591Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.035.042 3.644.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 641.139 513.720Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.393.903 3.130.300Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM481.755.539 405.247.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER481.755.539 405.247.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.839.921 3.256.295İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.839.921 3.256.295Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.839.921 3.256.295Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.736.688 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.736.688Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar23 1.258.854 998.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 1.258.854 998.211Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü135.141 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.970.604 4.254.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER490.726.143 409.502.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.703.310 114.246.981Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.363.361 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.179.190 281.946Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.179.190 281.946Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.309.308Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)290.753Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-130.118 -8.807Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.775.535 2.445.416Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 2.445.416Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.855.678 2.445.416Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-80.143Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.975.554 619.064Yasal Yedekler12.975.554 619.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları77.537.194 20.731.942Net Dönem Karı veya Zararı19.872.476 56.805.252Kontrol Gücü Olmayan Paylar150.245.164 140.036.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR306.948.474 254.283.027TOPLAM KAYNAKLAR797.674.617 663.785.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.1 59.306.345 22.856.187Satışların Maliyeti26.2 -25.945.299 -13.838.667TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.361.046 9.017.520Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı2.068.688.697 154.993.117Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri27.1 2.068.688.697 154.993.117Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-2.013.834.137 -137.980.030Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri27.2 -2.013.834.137 -137.980.030FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.854.560 17.013.087BRÜT KAR (ZARAR)88.215.606 26.030.607Genel Yönetim Giderleri29.1 -17.360.287 -7.356.712Pazarlama Giderleri29.2 -14.840.279 -5.962.730Araştırma ve Geliştirme Giderleri29.3 -1.063.128 -666.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 21.487.925 9.128.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -11.007.797 -4.279.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.432.040 16.893.675Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 1.613.241 1.300.592Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -286.112 -150.431Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9.133.421FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.892.590 18.043.836Finansman Gelirleri32.1 4.476.325 686.561Finansman Giderleri32.2 -20.013.877 -2.837.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.355.038 15.893.243Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.563.093 -2.054.138Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.168.344 -1.989.484Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri605.251 -64.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.791.945 13.839.105DÖNEM KARI (ZARARI)50.791.945 13.839.105Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.919.468 8.165.282Ana Ortaklık Payları34 19.872.477 5.673.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.129 48.085Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.053Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -17.595 60.106Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.519 -12.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.519 -12.021Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.129 48.085TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.771.816 13.887.190Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.919.468 8.197.594Ana Ortaklık Payları19.852.348 5.689.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941618BIST