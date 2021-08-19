***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Transferler3.953.094 -3.953.094Dönem Karı (Zararı)35.867.449 35.867.449 36.563.831 72.431.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.211 8.211 11.887 20.098Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler150.624 4.266.004 4.416.628 -4.416.628 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -41.342 2.245.416 151.029 21.198.200 35.867.449 92.984.113 108.724.539 201.708.652Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.245.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027Transferler56.805.252 -56.805.252Dönem Karı (Zararı)42.634.198 42.634.198 59.789.552 102.423.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.809 -3.809 -3.809Sermaye Arttırımı90.000.000 510.307 90.510.307 1.500.000 92.010.307Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17.502.000 17.502.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-10.256 -10.256 10.256 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)192.244 192.244Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 3.873.668 -12.616 290.753 2.445.416 619.064 77.526.938 42.634.198 247.377.421 219.030.098 466.407.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.473.649 -35.964.943Dönem Karı (Zararı)102.423.750 72.431.280Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.431.280Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.011.016 23.108.709Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20,21 3.788.028 1.409.011Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.102.173 375.940Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.614.529 375.940Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 -14.487.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler487.920 2.281.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 487.920 2.281.646Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.115.655 -31.486Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 -3.092.907 -455.633Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 4.208.562 424.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27 -35Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 27.721.586 19.073.633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.961.117 -131.504.932Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -17.351.262 1.048.390Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.842.098 -12.498.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -95.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -21.746.650 -12.498.015Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -90.755.598 -125.570.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.455.574 -16.527.555İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -3.242.622İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 4.698.196 -16.527.555Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.585.651 -34.498.532Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -2.154.378 -3.873.529Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.583.049 15.524.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12 19.583.049 15.524.346Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)14 85.225.495 14.026.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 282.405 60.660Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.546.692 24.156.211İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -33.583.080 24.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15 -963.612 156.211Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.271.961 8.868.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.220.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -2.220.822Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.473.649 -35.964.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.577.268 -4.240.325Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri19.204.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 833.818 293.566Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri833.818 293.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.628.836 -2.131.520Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -31.999.405 -1.836.386Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -629.431 -295.134Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 1.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -59.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -16.577.676 -2.754.418Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.349.574 352.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.483.882 32.056.657Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.510.307Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.510.307Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.973.575 31.751.739Kredilerden Nakit Girişleri7.067.088 31.751.739Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.906.487Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-695.082Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -695.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.380.263 -8.148.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.380.263 -8.148.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 34.125.977 39.027.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 153.506.240 30.878.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 153.506.240 34.125.977Finansal Yatırımlar8 24.250.347 6.936.706Ticari Alacaklar98.484.377 73.369.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,10 107.477 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 98.376.900 73.357.838Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar477.934.653 385.744.031Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 477.934.653 385.744.031Diğer Alacaklar16.238.716 20.680.285İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,13 3.242.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 12.996.094 20.680.285Stoklar11 38.055.929 17.982.634Peşin Ödenmiş Giderler12.397.328 8.677.988Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.332.171 27.189.788Diğer Dönen Varlıklar24 9.880.747 7.047.324ARA TOPLAM833.080.508 581.754.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR840.080.508 588.754.600DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 7.370.216 7.332.595Diğer Alacaklar1.900.738 1.748.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.900.738 1.748.166Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 19.242.287 20.205.000Maddi Duran Varlıklar18 61.773.608 32.514.542Kullanım Hakkı Varlıkları20 5.159.999 3.405.930Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.296.429 5.944.852Şerefiye19 4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.700.944 1.349.367Peşin Ödenmiş Giderler1.460 1.566.422Ertelenmiş Vergi Varlığı33 1.522.394 2.313.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.267.131 75.030.791TOPLAM VARLIKLAR943.347.639 663.785.391KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 162.493.714 154.851.976Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.072.824 1.542.569Ticari Borçlar48.317.588 24.525.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar48.317.588 24.525.977Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar213.347.236 128.121.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 213.347.236 128.121.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.619.793 1.337.388Diğer Borçlar3.561.003 38.306.974İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,13 434.420 34.017.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 3.126.583 4.289.474Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.457.661 17.729.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.457.661 17.729.622Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 20.682.994 35.187.591Kısa Vadeli Karşılıklar3.954.217 3.644.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 624.638 513.720Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.329.579 3.130.300ARA TOPLAM471.507.030 405.247.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER471.507.030 405.247.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 4.057.877 3.256.295Uzun Vadeli Karşılıklar1.375.213 998.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 1.375.213 998.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.433.090 4.254.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER476.940.120 409.502.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.377.421 114.246.981Ödenmiş Sermaye25 120.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 3.873.668 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)278.137 281.946Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)278.137 281.946Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 290.753 290.753Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -12.616 -8.807Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.445.416 2.445.416Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.445.416 2.445.416Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)25 2.445.416 2.445.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 619.064 619.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 77.526.938 20.731.942Net Dönem Karı veya Zararı42.634.198 56.805.252Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 219.030.098 140.036.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR466.407.519 254.283.027TOPLAM KAYNAKLAR943.347.639 663.785.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 154.145.378 77.299.889 94.839.033 54.443.702Satışların Maliyeti26 -73.641.149 -37.686.245 -47.695.850 -23.847.578TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.504.229 39.613.644 47.143.183 30.596.124Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27 2.940.663.666 302.184.758 871.974.969 147.191.641Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27 -2.822.400.536 -220.583.308 -808.566.399 -82.603.278FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.263.130 81.601.450 63.408.570 64.588.363BRÜT KAR (ZARAR)198.767.359 121.215.094 110.551.753 95.184.487Genel Yönetim Giderleri29,3 -37.604.445 -19.920.024 -20.255.715 -12.563.312Pazarlama Giderleri29 -26.054.857 -18.192.527 -11.214.578 -12.229.797Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,1 -4.680.909 -2.245.546 -3.617.781 -1.579.407Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 38.356.147 15.627.514 15.978.079 6.499.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -22.560.283 -7.169.603 -8.653.447 -2.890.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)146.223.012 89.314.908 82.788.311 72.421.233Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 6.159.744 6.861.752 3.552.016 5.561.160Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -502.427 -960.470 -215.194 -810.039FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)151.880.329 95.216.190 86.125.133 77.172.354Finansman Gelirleri32 7.834.520 2.293.393 5.735.600 1.606.832Finansman Giderleri32 -29.569.513 -6.009.694 -13.085.834 -3.172.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)130.145.336 91.499.889 78.774.899 75.606.646Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.721.586 -19.068.609 -18.023.612 -17.014.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -26.927.174 -19.863.365 -16.585.157 -17.873.881Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -794.412 794.756 -1.438.455 859.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)102.423.750 72.431.280 60.751.287 58.592.175DÖNEM KARI (ZARARI)102.423.750 72.431.280 60.751.287 58.592.175Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar59.789.552 36.563.831 36.262.881 28.398.549Ana Ortaklık Payları34 42.634.198 35.867.449 24.488.406 30.193.626Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,35530000 1,19560000 0,20410000 1,00650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.809 20.098 7.685 -27.987Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.883 25.122 9.853 -34.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.074 -5.024 -2.168 6.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.074 -5.024 -2.168 6.997Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.809 20.098 7.685 -27.987TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.419.941 72.451.378 60.758.972 58.564.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar59.789.552 36.575.718 36.310.759 28.378.124Ana Ortaklık Payları42.630.389 35.875.660 24.448.213 30.186.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959467BIST