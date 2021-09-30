***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2021 18:18
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.09.2021
Genel Kurul Tarihi 30.09.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Meydan Sk. BeybiGiz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak - Sarıyer - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - TTK 363.Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
9 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Şirketimiz paylarının 2020 yılı içinde bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından geri alınması ve satılması işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
12 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜLER YAT. 2020 GK. GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Güler Yat.Holding Faaliyet Raporu 31.12.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GÜLER YATIRIM 2020 YILI GK.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GÜLER YAT. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GÜLER YAT. TEHİR TUTANAĞI 30.09.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 GÜLER YAT.TEHİR HAZİRUN 30.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30.09.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 30.09.2021 tarihinde saat 14.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 67661116 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 06/09/2021 tarih ve 13294 sayılı Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/06/2021 tarih ve 10404 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 02/09/2021 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK *nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL. (Yüzyirmimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 461.855 adet payın asaleten, 461.855 TL tutarında sermayeyi temsil eden 804.709 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.266.564 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nin, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılmasıyla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.
Toplantı saat 14:25 de sonlandırılmıştır. BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞİRKET YETKİLİSİ
Hasan Hüseyin ÇAKMAK
Ayşe TERZİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965952
BIST