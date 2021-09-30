***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.09.2021Genel Kurul Tarihi 30.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Meydan Sk. BeybiGiz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak - Sarıyer - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - TTK 363.Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi9 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması10 - Şirketimiz paylarının 2020 yılı içinde bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından geri alınması ve satılması işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi12 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜLER YAT. 2020 GK. GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Güler Yat.Holding Faaliyet Raporu 31.12.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GÜLER YATIRIM 2020 YILI GK.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GÜLER YAT. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GÜLER YAT. TEHİR TUTANAĞI 30.09.2021.pdf - TutanakEK: 2 GÜLER YAT.TEHİR HAZİRUN 30.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30.09.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 30.09.2021 tarihinde saat 14.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 67661116 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde toplandı.Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 06/09/2021 tarih ve 13294 sayılı Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/06/2021 tarih ve 10404 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 02/09/2021 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.TTK *nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL. (Yüzyirmimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 461.855 adet payın asaleten, 461.855 TL tutarında sermayeyi temsil eden 804.709 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.266.564 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.266.564 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nin, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılmasıyla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.Toplantı saat 14:25 de sonlandırılmıştır. BAKANLIK TEMSİLCİSİŞİRKET YETKİLİSİHasan Hüseyin ÇAKMAKAyşe TERZİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965952BIST