***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 06.04.2022Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Meydan Sk. BeybiGiz Plaza Kat:14 Da:52 Sarıyer/Maslak/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,9 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,10 - Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Dilek ve Temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜLER YATIRIM 2021 YILI GK.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GÜLER YATIRIM MALİ TABLOLAR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GÜLER YATIRIM 2021 GK.GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GÜLER YAT. HOL.11.05.2022 TEHİR TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 GÜLER YAT.HOL. 11.05.2022 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11.05.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞIGüler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2022 tarihinde saat 12.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K:14 Da:52 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74458202 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hakan Özkan'ın gözetiminde toplandı.Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 08.04.2022 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 06.04.2022 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.TTK'nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon TürkLirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 1.327.972 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.327.972 adet payın fiziki olarak ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin TTK'nın, Şirket Esas sözleşmesinin ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılmasıyla TTK md.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.Toplantı saat 12.30'da ertelenerek kapatılmıştır.BAKANLIK TEMSİLCİSİŞİRKET YETKİLİSİHakan Özkan Ayşe TERZİYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029175BIST