***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
04.05.2020 09:34
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.02.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen payların satışı 30.04.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 30/04/2020 500.808 % 1,669 10,4 % 0 4.525.191 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842129
BIST
10:5399.561
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -1.549,53
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:537,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:537,6634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6588
10:53384,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.918.968
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.803.481
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|ULUUN
|11,43
|890.500
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.867.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|261.636
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,92
|205.219.418
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,67
|184.254.090
|% 3,49
|
|GARAN
|8,19
|165.451.249
|% -1,80
|
|TSPOR
|5,60
|144.203.283
|% 5,66
|
|THYAO
|10,53
|116.888.239
|% -1,50
|
|AFYON
|2,92
|205.219.418
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,67
|184.254.090
|% 3,49
|
|TSPOR
|5,60
|144.203.283
|% 5,66
|
|ODAS
|1,75
|44.352.475
|% -2,23
|
|YKBNK
|2,05
|41.865.088
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7018
|8,7455
|% -0,33
|
|Frank
|7,2458
|7,2895
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,29
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.516
|1,90
|
|Tam
|2.527
|2.577
|2,00
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,00
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,00
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|B. Petrol
|25,98
|25,98
|-0,46
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